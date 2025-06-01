Suudi Arabistan ve Katar'dan Suriye'ye Ortak Mali Destek

Suudi Arabistan ve Katar'dan Suriye'ye Ortak Mali Destek
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Suudi Arabistan ve Katar, Suriye ekonomisinin toparlanmasına destek vereceklerini duyurarak, kamu sektörü çalışanlarına üç ay boyunca ortak mali destek sağlayacak. İki ülke, Suriye'nin ekonomik ve sosyal istikrarına katkıda bulunma kararlılıklarını vurguladı.

RİYAD, 1 Haziran (Xinhua) -- Suudi Arabistan ve Katar, Suriye ekonomisinin toparlanmasını destekleme taahhütleri çerçevesinde ülkedeki kamu sektörü çalışanlarına ortak mali destek sağlayacaklarını duyurdu.

Suudi Haber Ajansı, cumartesi günü açıklanan ortak mali desteğin üç aylık bir süre boyunca verileceğini belirtilirken, mali desteğin boyutuna ilişkin ayrıntı vermedi.

Suudi Arabistan ve Katar yardımın, Suriye'nin kalkınma çabalarının ilerletilmesi, ülkenin ekonomik ve sosyal istikrarının desteklenmesi ve Suriye halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunulması yönündeki kararlılıklarını gösterdiğini belirtti.

İki ülke, Suriye halkı için kalkınma fırsatlarını genişletmek üzere uluslararası toplumla birlikte çalışmaya istekli olduklarını da ifade etti.

İki ülke, nisan ayında Suriye'nin ekonomik toparlanmasını desteklemek üzere ülkenin Dünya Bankası Grubu'na olan toplam 15 milyon ABD doları tutarındaki gecikmiş borçlarını ortaklaşa ödeyeceklerini duyurmuştu.

Bu sayede 14 yıl aradan sonra Suriye'deki yardım ve operasyonlarını yeniden başlatacak olan Dünya Bankası, Suriye'deki kritik sektörlere finansman ve kurumsal yeniden yapılanma ve politika reformları için teknik destek sağlayabilecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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