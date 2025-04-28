Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de 4 milyon 33 bin göçmen var

Erdoğan net rakamı verdi! İşte Türkiye'deki göçmen sayısı
İmamoğlu'nun görüşmesinde kameraları bantlayan korumadan çelişkili ifade

Kameraları bantlayan korumadan çelişkili ifade
Kabine, İstanbul depremi gündemiyle toplanıyor

Kabine toplanıyor! Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

Suudi Arabistan ve Katar'dan Suriye'ye 15 Milyon Dolar Destek

Suudi Arabistan ve Katar'dan Suriye'ye 15 Milyon Dolar Destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan ve Katar, Suriye'nin Dünya Bankası'na olan gecikmiş ödemelerini ortaklaşa karşılayacaklarını belirtti. Bu karar, Suriye'nin ekonomik toparlanmasını destekleyecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

RİYAD, 28 Nisan (Xinhua) -- Suudi Arabistan ve Katar pazar günü yaptıkları ortak bir açıklamayla Suriye'nin ekonomik toparlanmasını desteklemek amacıyla Suriye'nin Dünya Bankası Grubu'na olan toplam 15 milyon ABD doları tutarındaki gecikmiş ödemelerini birlikte kapatacaklarını duyurdu.

Suudi Basın Ajansı'nın haberine göre karar, Washington'da düzenlenen 2025 Dünya Bankası/Uluslararası Para Fonu Bahar Toplantıları çerçevesinde Suriye konusunda düzenlenen üst düzey bir yuvarlak masa toplantısında yapılan görüşmelerin ardından alındı.

Karar, Dünya Bankası'nın 14 yıl aradan sonra Suriye'deki destek ve operasyonlarını yeniden başlatmasına olanak tanıyarak kritik sektörler için finansman ve kurumsal yeniden inşa ve politika reformları için teknik destek sağlayacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.