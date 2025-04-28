Suudi Arabistan ve Katar'dan Suriye'ye 15 Milyon Dolar Destek

RİYAD, 28 Nisan (Xinhua) -- Suudi Arabistan ve Katar pazar günü yaptıkları ortak bir açıklamayla Suriye'nin ekonomik toparlanmasını desteklemek amacıyla Suriye'nin Dünya Bankası Grubu'na olan toplam 15 milyon ABD doları tutarındaki gecikmiş ödemelerini birlikte kapatacaklarını duyurdu.

Suudi Basın Ajansı'nın haberine göre karar, Washington'da düzenlenen 2025 Dünya Bankası/Uluslararası Para Fonu Bahar Toplantıları çerçevesinde Suriye konusunda düzenlenen üst düzey bir yuvarlak masa toplantısında yapılan görüşmelerin ardından alındı.

Karar, Dünya Bankası'nın 14 yıl aradan sonra Suriye'deki destek ve operasyonlarını yeniden başlatmasına olanak tanıyarak kritik sektörler için finansman ve kurumsal yeniden inşa ve politika reformları için teknik destek sağlayacak.