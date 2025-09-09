Haberler

Suudi Arabistan ve Katar'dan İsrail'in Saldırısına Kınama

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in Doha'da Hamas'ın liderlerine yönelik saldırısını kınadı ve Katar'a tam destek belirtti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İsrail'in Doha'da Hamas'ın lider heyetini hedef alan saldırısını ele aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Şeyh Temim ile bin Selman telefonda görüştü.

Muhammed bin Selman, ülkesinin "kardeş Katar Devleti'ne tam desteğine" dikkati çekerek, Doha'yı hedef alan İsrail saldırısını kınadı.

Bin Selman, Katar'ı hedef alan İsrail saldırısının suç teşkil ettiğini, uluslararası hukuk ve normları açık bir şekilde ihlal ettiğini belirtti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, ülkesinin "Katar'daki kardeşlerine destek olmak ve Katar Devleti'nin güvenliğini ve egemenliğini korumak için aldığı önlemleri desteklemek amacıyla tüm imkanlarını seferber ettiğini" aktardı.

İsrail savaş uçakları Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Al Jazeera'ya konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak, saldırıda Hamas yöneticilerinin suikasttan kurtulduğunu söylemişti.

Öte yandan İsrail basını Halil El-Hayye'nin de aralarında olduğu 6 Hamas yöneticisinin saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
