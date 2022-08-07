Suudi Arabistan ve Katar'dan fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınına tepki

Suudi Arabistan ve Katar, fanatik Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama ülkenin resmi ajansı SPA'da yer aldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Mescid-i Aksa'ya Yahudi yerleşimciler tarafından baskın düzenlenmesini kınadığı kaydedildi.

Yerleşimcilerin, Aksa'ya baskınlarının uluslararası yasaların, Kudüs'teki tarihi ve yasal statüsünün ciddi şekilde ihlal edilmesi anlamına geldiği belirtilen açıklamada, kutsal mekanlara yönelik ihlal ve saldırıların gerilimi artırdığı, durumu sürekli bir şiddet döngüsüne sürüklediği vurgulandı.

Katar

Katar da Yahudi yerleşimcilerin İsrail güçleri eşliğinde Mescid-i Aksa baskınını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu provokatif uygulamaların, Mescid-i Aksa'nın tarihi ve yasal statüsünü değiştirme ve zamansal bölünmeye zorlayan sürekli girişimlerin bir parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu provokasyonlar ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının eş zamanlı olmasının şiddet dalgasına ve tehlikeli bir tırmanışa yol açacağı uyarısında bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında, uluslararası topluma Kudüs ve kutsal mekanlar karşısındaki hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmesi ve işgal güçlerine "çatışmayı din savaşına dönüştürme girişimlerinden" vazgeçmesi çağrısı yapıldı.

Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisinin eşliğinde Yahudi yerleşimciler, gruplar halinde Meğaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir, Yahudilerin dini bayramı Tişa BeAv nedeniyle fanatik Yahudi yerleşimcilerle Aksa baskınına katılmıştı.

İsrail polisi, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya girmiş, avluda bulunan Müslümanları zor kullanarak buradan uzaklaştırmıştı. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın kapılarında demir barikatlar kurarak Müslümanların girişini engellemişti.

Baskını takip eden AFP foto muhabiri Filistinli Ahmed Garabli'nin polis tarafından darbedilerek gözaltına alındığı ancak daha sonra serbest bırakıldığı bildirilmişti. İsrail polisinin, Yahudi yerleşimcilerin Aksa baskınını izleyen diğer Filistinli gazetecileri de tartakladığı, Al Mayadeen Televizyonu kameramanı Muhammed Şükrü Uşşu'yu darbettiği, ekipmanına zarar verdiği ve gözaltına aldığı aktarılmıştı.