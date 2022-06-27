Suudi Arabistan ve İtalya Dışişleri Bakanları bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suudi Arabistan ve İtalya Dışişleri Bakanları bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü

AA - Muhammed Semiz - Güncel
 - Güncelleme:
Suudi Arabistan ve İtalya Dışişleri Bakanları bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'da bulunan Di Maio, mevkidaşı Bin Ferhan ile başkent Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, Suudi Arabistan ve İtalya arasında diplomatik ilişkilerin 1932'de başladığına ve ilişkilerin 90 yıldır devam ettiğine dikkat çeken Di Maio ve Bin Ferhan, iki ülke ve halkı arasındaki tarihi ilişkilere vurgu yaptı.

Bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alan iki bakan, bugün Riyad'da gerçekleşen Suudi Arabistan-İtalya 12. Ortak Komite toplantısında görüşülen konuları da değerlendirdi.

Di Maio ve Bin Ferhan ayrıca, bugün Riyad'da düzenlenen ve iki ülke yetkilileri ile özel sektör temsilcilerinin katıldığı Suudi-İtalya Yatırım Forumu'nun sunduğu fırsatların önemini vurguladı.

AA / Muhammed Semiz - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Suudi Arabistan İtalya Riyad Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title