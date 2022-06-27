Suudi Arabistan ve İtalya Dışişleri Bakanları bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'da bulunan Di Maio, mevkidaşı Bin Ferhan ile başkent Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, Suudi Arabistan ve İtalya arasında diplomatik ilişkilerin 1932'de başladığına ve ilişkilerin 90 yıldır devam ettiğine dikkat çeken Di Maio ve Bin Ferhan, iki ülke ve halkı arasındaki tarihi ilişkilere vurgu yaptı.

Bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alan iki bakan, bugün Riyad'da gerçekleşen Suudi Arabistan-İtalya 12. Ortak Komite toplantısında görüşülen konuları da değerlendirdi.

Di Maio ve Bin Ferhan ayrıca, bugün Riyad'da düzenlenen ve iki ülke yetkilileri ile özel sektör temsilcilerinin katıldığı Suudi-İtalya Yatırım Forumu'nun sunduğu fırsatların önemini vurguladı.