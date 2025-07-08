Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları İlişkileri Gözden Geçirdi

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile görüşerek iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel güvenlik meselelerini değerlendirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Bin Ferhan'ın, Mekke'deki Dışişleri Bakanlığı Temsilciliğinde İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkilerin masaya yatırıldığı aktarılan açıklamada, Bin Ferhan ile Erakçi'nin ayrıca bölgesel gelişmelerin yanı sıra bölgenin güvenlik ve istikrarı için sarf edilen çabaları değerlendirdikleri ifade edildi.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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