Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları ramazan tebriği için telefonda görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan arasındaki telefon görüşmesinde, bakanlar birbirlerinin ramazanını tebrik etti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan arasındaki telefon görüşmesinde, bakanlar birbirlerinin ramazanını tebrik etti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansına göre, iki ülke, büyükelçilik ve konsolosluklarının yeniden açılmasına hazırlık aşaması olarak, yakın zamanda bir araya gelme konusunda anlaştı.

Bakanlar, telefon görüşmesinin başında karşılıklı olarak birbirlerinin ramazanını tebrik etti.

Abdullahiyan, 19 Mart'ta Tahran'da düzenlediği bir basın toplantısında Bin Ferhan ile bir araya geleceğini belirtmiş ancak bir tarih vermemişti.

İran- Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Mart 2015'te başlayan Yemen'deki kriz nedeniyle zaten gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

İran ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve Irak'ın arabuluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti.

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla 10 Mart'ta diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.