Suudi Arabistan ve Etiyopya dışişleri bakanları ikili ilişkileri ve bölgedeki gelişmeleri görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Etiyopyalı mevkidaşı Gedion Timotheos ile iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirmek üzere Riyad'da bir araya geldi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Etiyopyalı mevkidaşı Gedion Timotheos ile iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, Etiyopyalı mevkidaşı Timotheos ile başkent Riyad'da bir araya geldi.

Bakanların görüşmesinde, iki ülke arasındaki çeşitli alanlardaki ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmede ayrıca bölgedeki son gelişmeler ve ortak öneme sahip bazı konu ve meseleler gözden geçirildi.

