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Suudi Arabistan ve Çin dışişleri bakanları G20 toplantısında "stratejik ortaklığı" görüştü

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Suudi Arabistan ve Çin dışişleri bakanları G20 toplantısında 'stratejik ortaklığı' görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Çinli mevkidaşı Chen Gang ile iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesini görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Çinli mevkidaşı Chen Gang ile iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesini görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Bin Ferhan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Çinli mevkidaşı Chen ile bir araya geldi.

İki bakan, bölgesel ve uluslararası konuların yanı sıra Çin ile Suudi Arabistan arasındaki güçlü ilişkiler ve bu ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklık çerçevesinde destekleme ve geliştirmenin yollarını ele aldı.

"Gıda ve enerji eksikliği dünyanın temel sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasını geciktirebilir"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, tedarik zincirindeki aksaklıklar, enflasyon, borç ve yüksek faiz oranları gibi çok sayıda küresel problemlere çözüm aramanın önemine değindi.

Siyasi çatışmaların ve gerilimleri çözmenin önemine vurgu yapan Bin Ferhan, bu tür krizlerin, ekonomik sıkıntıları tetiklediğini ve küresel problemlerle başa çıkma konusunda etkili adımlar atılmasını engellediğini söyledi.

Bin Ferhan, 2030'da dünya nüfusunun yüzde 8'inin açlık, 660 milyon kişinin de enerji problemleriyle karşı karşıya kalmasının öngörüldüğünü hatırlattı.

Enerji ve gıda sıkıntılarına işaret eden Bin Ferhan, "Gıda ve enerji eksikliği dünyanın temel sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasını geciktirebilir." ifadesini kullandı.

Bin Ferhan, dünya nüfusunun yüzde 24'üne tekabül eden 1,8 milyar kişinin çatışmalardan etkilendiğine dikkati çekerek, "Bu durum, uluslararası toplumun desteğini hızlandırmasını ve sınırları aşan istikrarsızlığı azaltmasını zorunlu kılıyor." diye konuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Aralık 2022'de yaptığı Riyad ziyareti sırasında Suudi Arabistan ile Çin arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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