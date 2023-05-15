Suudi Arabistan ve Almanya Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bin Ferhan, Cidde kentinde Baerbock ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme olanakları değerlendirildi. İki bakan ayrıca ekonomik, güvenlik ve siyasi alanları kapsayan bölgesel ve uluslararası konularda ikili koordinasyonu artırma yollarını görüştü.

Baerbock Sudan'daki Alman vatandaşlarının tahliyesine katkılarından dolayı Suudi Arabistan'a teşekkür etti.

Bin Ferhan ile Baerbock daha sonra diğer bazı yetkililerin katılımıyla heyetler arası toplantı gerçekleştirdi.