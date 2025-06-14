Suudi Arabistan ve ABD Suriye'ye Destek İçin Görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile Suriye'ye yönelik ekonomik ve insani destek konularını ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bin Ferhan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Suriye'ye ekonomik ve insani alanda destek sağlanması yönünde atılacak adımların yanı sıra, bölgedeki gelişmeler ve bunların bölgeye yansımaları da değerlendirildi.