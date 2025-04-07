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Suudi Arabistan ve ABD Savunma Bakanları İkili İlişkileri Görüştü

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Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile telefon görüşmesi yaparak iki ülke arasındaki ilişkiler ve savunma alanındaki işbirliği olanaklarını değerlendirdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile bölgedeki durumu ve ikili ilişkileri görüştü.

Savunma Bakanı bin Selman, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD'li mevkidaşı Hegseth ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Bin Selman, Hegseth ile Suudi Arabistan-ABD ilişkileri ile savunma alanındaki işbirliği olanaklarını ele aldığını aktardı.

Orta Doğu'daki gelişmeleri ve bu gelişmelere yönelik çalışmaları değerlendirdiklerini söyleyen Suudi Arabistan Savunma Bakanı, "iki dost ülkenin bölgede ve dünyada güvenliği ve istikrarı destekleme vizyonunu" görüştüklerini ifade etti.

Bakan bin Selman, Hegseth ile ABD ve Suudi Arabistan'ın ortak ilgi alanlarına giren konuları ele aldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
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