Suudi Arabistan ve ABD, Kitle İmha Silahlarına Karşı Ortak Tatbikat Düzenledi
Suudi Arabistan, ABD ile 'kitle imha silahlarından kaynaklanan tehditlere karşı koyma yeteneklerini güçlendirmek' amacıyla 'Önleme Kalkanı 4' adıyla ortak askeri tatbikat düzenlediklerini duyurdu.
Suudi Arabistan, ABD ile "kitle imha silahlarından kaynaklanan tehditlere karşı koyma yeteneklerini güçlendirmek" amacıyla "Önleme Kalkanı 4" adıyla ortak askeri tatbikat düzenlediklerini duyurdu.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusundaki Zahran kentindeki Doğu Bölge Komutanlığı, ABD ortaklığında gerçekleştirilen "Önleme Kalkanı 4" isimli askeri tatbikata katıldı.
Suudi Silahlı Kuvvetleri ile ABD Merkez Komutanlığının ortaklığında düzenlenen askeri tatbikatın, katılımcıların kitle imha silahları tehditlerine karşı koyma yeteneklerini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi.
İki ülke arasındaki askeri tecrübeleri paylaşmayı amaçlayan tatbikatın kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer risklere ilişkin farkındalığı artırmayı hedeflediği ifade edildi.
Tatbikatta, "kitle imha silahlarının kullanımından kaynaklanan kriz yönetimi operasyonlarını uygulamak için simüle edilmiş mühimmat kullanımına" yer verildiği aktarıldı.
Tatbikatın başlama ve bitiş tarihlerine ilişkin bilgi verilmedi.
Suudi Arabistan ve ABD, Ocak 2022'de "Önleme Kalkanı 3" askeri tatbikatını yine Suudi Arabistan ev sahipliğinde gerçekleştirmişti.