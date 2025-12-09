ABD ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları Sudan ve Yemen'i görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio, telefonda Yemen ve Sudan'daki gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberi ve ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın kasım ayında Washington'a yaptığı ziyaretin sonuçları da değerlendirildi.

Rubio, açıklamasında Bin Selman'ın ABD ziyaretini "iki ülke arasındaki güçlü ortaklığın teyidi" olarak nitelendirdi.

Taraflar, Yemen'deki gelişmeleri ve Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana devam eden savaş nedeniyle barış çabalarının acilen artırılmasının önemine vurgu yaptı.