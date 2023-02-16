Suudi Arabistan, Türkiye'ye 11'inci yardım uçağını gönderdi Güncel Haberler Suudi Arabistan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören afetzedelere destek vermek amacıyla 11'inci yardım uçağını gönderdiğini duyurdu. Suudi Arabistan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören afetzedelere destek vermek amacıyla 11'inci yardım uçağını gönderdiğini duyurdu. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçak Gaziantep'e hareket etti. Tıbbi malzeme, battaniye, çadır ve gıda maddeleri taşıyan uçakta 88 tonluk yardım malzemesi bulunuyor. Suudi Arabistan kamu kurumu Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi Başkanı Abdullah bin Abdülaziz er-Rabia, daha önce devlet televizyonu El-İhbariye'ye yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgelerde 3 bin konteyner ev yapacaklarını belirtmişti. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Khazen Suudi Arabistan Kahramanmaraş Türkiye Riyad Güncel Haberler

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