Suudi Arabistan, Turizmi Ekonomisinin İkinci Büyük Sektörü Yapmayı Hedefliyor

RİYAD, 12 Kasım (Xinhua) -- Suudi Arabistan, istihdam fırsatları yaratmak ve uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirlik sağlamak üzere turizmi ekonominin en büyük ikinci sektörü haline getirmeye hedefliyor.

Suudi Arabistan Turizm Bakan Yardımcısı Mahmud Abdulhadi, salı günü ülkenin başkenti Riyad'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Turizm Genel Kurulu'nun 26. oturumunun tamamlanması hakkında Xinhua'ya yaptığı açılamada Suudi hükümetinin turizm altyapısına yaptığı önemli yatırımlarda bulunduğunu söyledi.

Abdulhadi, "Ülke genelinde 29 havalimanımız, 70.000 kilometreden fazla yolumuz ve gelişmekte olan bir demiryolu ağımız bulunuyor" dedi.

Suudi Arabistan ile Çin arasındaki "güçlü ve derin" ekonomi ilişkilerine dikkat çeken Abdulhadi, Çin'i Suudi Arabistan'ın turizm gelişiminde "önemli bir ortak" olarak nitelendirdi.

Abdulhadi, "Çinli şirketler, uzmanlıkları ve teknolojileriyle Suudi Arabistan'ın gelişiminde kritik rol oynuyor. Bu işbirliğinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

Kısa süre önce Çin'i ziyaret eden Abdulhadi, Çin kültürünün derinliği ve canlılığına hayran kaldığını ifade etti.

Abdulhadi, "Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Çinli turistlerin halkımızın olağanüstü misafirperverliğini göreceklerini ve kültürümüzün zenginliği ve benzersizliğinden derinden etkileneceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.