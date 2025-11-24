Haberler

Suudi Arabistan, Suriye'ye Bir Milyon Varil Ham Petrol Gönderdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan'ın hibe ettiği bir milyon varil ham petrol yüklü tanker Suriye'ye ulaştı. Suriye Enerji Bakanı, yardımların iki kardeş ülke arasındaki derin bağları yansıttığını belirtti.

Suudi Arabistan'dan Suriye'ye sağlanan enerji desteği kapsamında, hibe edilen bir milyon varil ham petrol yüklü tankerin Suriye'ye ulaştığı bildirildi.

Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan tarafından gönderilen bir milyon varillik hibe Suriye'ye ulaştı. Bu, ikinci ve son hibeydi. Şu ana kadar toplam 1 milyon 650 bin varil ulaştı." bilgisini paylaştı.

Beşir, "Bu cömert yardımı sağlayan Suudi Arabistan'a, yetkililerine, hükümetine ve halkına en içten teşekkür ediyorum. Yardım, iki kardeş ülke arasındaki derin kardeşlik bağlarını yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan, Suriye'ye sağladığı hibe kapsamında 17 Kasım tarihinde 650 bin varillik petrolü Banyas ilçesindeki rafineriye ulaştırmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
Kritik ziyaret bugün! İmralı heyeti Öcalan ile görüşmek için yola çıkıyor

Kritik ziyaret bugün! 3 kişiden oluşan İmralı heyeti yola çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı

G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme "Güle güle" dedi
Yok artık daha neler! Bütün ülke Asensio'yu konuşuyor

Dün gece yaptıkları olay oldu! Bütün ülke onu konuşuyor
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt

Kerem'den Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt
G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı

G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
En acı ziyaret! Depremde 92 öğrencisini kaybetti, 24'ü hala kayıp

En acı ziyaret! 92 öğrencisini kaybetti, 24'ü hala kayıp
Fenerbahçe maçında canlı bahis krizi! 2-0 gerideyken kilitlediler

Fenerbahçe maçında canlı bahis krizi! 2-0 gerideyken...
Trump'la buluşan Mamdani söylemlerini değiştirmedi

Trump'a karşı geri adım atmadı: Bence hala faşist
Gollerden önce verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonlarda hemfikir oldu
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün yapılacak

Binlerce gencin beklediği gün geldi çattı
İstanbul'da merak uyandıran görüntü! Gören telefona sarıldı

Gece saatlerinde esrarengiz görüntü! İddiayı duyan telefona sarıldı
Ederson tam 3 yıl sonra bir ilki yaşadı

Tam 3 yıl sonra bir ilki yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.