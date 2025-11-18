Suudi Arabistan, Suriye'ye 650.000 Varil Ham Petrol Gönderdi
Suudi Arabistan, Suriye'nin enerji sektörünü desteklemek için 650.000 varil ham petrol gönderdi. Bu sevkiyat, 1,65 milyon varillik yardımın ilk kısmını oluşturuyor ve Suriye'nin ekonomik kalkınmasını desteklemeyi amaçlıyor.
RİYAD, 18 Kasım (Xinhua) -- Suudi Arabistan, Suriye'nin enerji sektörünü desteklemek amacıyla ayrılan hibe çerçevesinde Suriye'ye 650.000 varil ham petrol gönderdiğini duyurdu.
Suudi Basın Ajansı'nın pazartesi günkü haberinde, Baniyas Limanı'na teslim edilen sevkiyatın, 1,65 milyon varillik ham petrol yardımının ilk partisini oluşturduğu bildirildi.
Hibe anlaşması 11 Eylül'de Suudi Enerji Bakanlığı'nın gözetiminde, Suudi Kalkınma Fonu ile Suriye'nin enerjiden sorumlu yetkili kurumları arasında imzalanmıştı.
Haberde söz konusu girişimle, Suriye'deki rafinerilerin faaliyetlerinin artırılması, Suriye'nin ekonomik kalkınması desteklenerek mevcut ekonomik zorluklarının hafifletilmesi ve Suriye ekonomisinin kilit öneme sahip sektörlerinin canlandırılmasının amaçlandığı belirtildi.