Haberler

Suudi Arabistan, Suriye'ye 650.000 Varil Ham Petrol Gönderdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan, Suriye'nin enerji sektörünü desteklemek için 650.000 varil ham petrol gönderdi. Bu sevkiyat, 1,65 milyon varillik yardımın ilk kısmını oluşturuyor ve Suriye'nin ekonomik kalkınmasını desteklemeyi amaçlıyor.

RİYAD, 18 Kasım (Xinhua) -- Suudi Arabistan, Suriye'nin enerji sektörünü desteklemek amacıyla ayrılan hibe çerçevesinde Suriye'ye 650.000 varil ham petrol gönderdiğini duyurdu.

Suudi Basın Ajansı'nın pazartesi günkü haberinde, Baniyas Limanı'na teslim edilen sevkiyatın, 1,65 milyon varillik ham petrol yardımının ilk partisini oluşturduğu bildirildi.

Hibe anlaşması 11 Eylül'de Suudi Enerji Bakanlığı'nın gözetiminde, Suudi Kalkınma Fonu ile Suriye'nin enerjiden sorumlu yetkili kurumları arasında imzalanmıştı.

Haberde söz konusu girişimle, Suriye'deki rafinerilerin faaliyetlerinin artırılması, Suriye'nin ekonomik kalkınması desteklenerek mevcut ekonomik zorluklarının hafifletilmesi ve Suriye ekonomisinin kilit öneme sahip sektörlerinin canlandırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı

Seren Serengil'den yardım çağrısı: Lütfen yollayın parasını ödeyeceğim
Trafik sigortasında yeni dönem: Engellilere özel indirimli trafik poliçesi başlıyor

Araç sahiplerine müjde! Sigortaya ek indirim geliyor
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
Feyyaz Yiğit açıkladı: Gibi'nin final kararının perde arkası ortaya çıktı

Gibi'nin final kararıyla ilgili gerçek neden ortaya çıktı
Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı

Seren Serengil'den yardım çağrısı: Lütfen yollayın parasını ödeyeceğim
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi

Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi
Sahnede talihsiz kaza: Çelik'in düştüğü anlar kameraya yansıdı

Talihsiz kaza! Ünlü şarkıcının sahnede düştüğü anlar kamerada
Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu

Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu
Galatasaray'da sakatlık depremi! Osimhen o maçta yok

Osimhen hakkında taraftarı kahreden haber
ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı! İstanbul'da bir daire fiyatı

ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı!
Teşkilat dizisinin Hilal'i Rabia Soytürk, zoom yapan muhabirin kurbanı oldu

Teşkilat'ın Hilal'i zoom yapan muhabirin kurbanı oldu
Mert Hakan Yandaş'ı umre ziyaretinde gören bir kişi yaptığıyla pes dedirtti

Umre ziyaretinde Mert Hakan'ı gördü! Yaptığıyla pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.