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Suudi Arabistan: Suriye Yaptırımlarının Kaldırılması İçin Olumlu Mesajlar Alıyoruz

Suudi Arabistan: Suriye Yaptırımlarının Kaldırılması İçin Olumlu Mesajlar Alıyoruz
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Suriye'ye uygulanan yaptırımlarla ilgili ABD ve AB'den olumlu yanıtlar aldıklarını ve Suriye'nin hak ettiği konuma dönmesi için çabalarını sürdüreceklerini açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili ABD, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerden olumlu mesajlar aldıklarını belirtti.

Suriye haber ajansı SANA'nın haberine göre, Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya gelen bin Ferhan, görüşmenin ardından mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

Suudi Arabistan'ın Suriye halkının yanında olduğunu vurgulayan bin Ferhan, "Yaptırımların kaldırılmasının önemini bir kez daha uluslararası topluma ifade ediyoruz. Suriye'nin hak ettiği konuma dönmesi için çabalarımız sürecek." ifadelerini kullandı.

Suriye'ye yaptırımların kaldırılması konusunda ABD, AB ve diğer ülkelerle aktif diyalog yürüttüklerini belirten Suudi Bakan, "Bu süreçte olumlu mesajlar alıyoruz ve yaptırımların yakında kaldırılacağına inanıyoruz." dedi.

"Suudi Arabistan ile stratejik ve özel bir ilişki kurmayı hedefliyoruz"

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de bin Ferhan'ın ziyaretinin Suudi Arabistan'ın Suriye halkının yanında durduğunu açıkça gösteren bir mesaj olduğunu söyledi.

Devrik Esed rejiminden yıkılmış devletin mirasını aldığını söyleyen Şeybani, "Zorluklar çok büyük ve elbette yaptırımların kaldırılması ve bu zorluğun üstesinden gelinmesi gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Şeybani, "Suriye olarak, Arap dünyasında daha güçlü bir birlik ve iş birliği inşa etmeye hazırız. Suudi Arabistan ile tüm siyasi, ekonomik ve stratejik iş birliği konularında açık bir diyalog yürütmekteyiz." dedi.

Suriye'nin yeniden yapılanma sürecine Arap ülkelerinin desteğinin kritik olduğunu vurgulayan Şeybani, Suudi Arabistan ile ticaret, altyapı projeleri ve istihdam yaratma gibi alanlarda iş birliği fırsatlarının değerlendirildiğini belirtti.

Suriye'nin Arap dünyasına dönüşünün tüm Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Şeybani, "Görüşmeler tamamen açık bir şekilde ilerliyor ve tartışamayacağımız hiçbir konu yok. Suudi Arabistan ile stratejik ve özel bir ilişki kurmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan, öte yandan Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile de bir araya geldi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
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