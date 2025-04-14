Suudi Arabistan, Suriye'nin Dünya Bankası Borcunu Ödeyebilir

Suudi Arabistan'ın Suriye'nin Dünya Bankası'na olan 15 milyon dolarlık borcunu ödeyeceği iddia edildi. Birikmiş borcun kapatılması Banka'nın Şam'a yeni hibeler sağlamasının önünü açacak. Suudi Arabistan yönetiminin, Suriye'nin Dünya Bankası'na olan borçlarını ödemeyi planladığı belirtildi. Reuters haber ajansının konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı haberine göre bu adım Suriye'nin yeniden inşası ve kamu sektörünün desteklenmesi için yeni hibelerin yolunu açabilir.

Gerçekleştiği takdirde bu, Riyad yönetiminin Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana Suriye'ye ilk finansal yardımı olacak. Gelişme aynı zamanda, Körfez ülkelerinin Suriye'nin yeniden inşasına destek yönündeki taahhütlerinin uygulamaya geçmeye başladığı anlamına da geliyor. Daha önce Katar Suriyeli memurların maaşlarını ödemeyi teklif etmiş ancak ABD yaptırımlarının buna engel olup olmadığı konusundaki belirsizlik nedeniyle planını askıya almıştı.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı'ndan bir sözcü Reuters'a yaptığı açıklamada iddiayı yalanlamadı ancak "resmi bir açıklama olmadan spekülasyonlara dair yorum yapmayacaklarını" dile getirdi.

Suriye'nin Dünya Bankası'na yaklaşık 15 milyon dolar borcu bulunuyor. Banka'nın Şam'a yeni hibeleri onaylayabilmesi için bu borcun ödenmesi gerekiyor. Ancak döviz kıtlığı yaşayan Suriye hazinesi bu borcu ödeyebilecek durumda değil.

Şam'ın hedefi yaptırımları kaldırtmak

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın aktardığına göre Pazartesi günü Dünya Bankası'ndan bir heyet Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye ile bir araya geldi. Toplantıda Berniyye, Esad döneminde uygulanmaya başlanan yaptırımların ülke ekonomisi ve yeniden inşa çabalarına olan olumsuz etkilerine değindi.

Washington, Ocak ve Mart aylarında Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları geçici olarak hafifletmişti ancak bu adımın etkilerinin sınırlı kaldığı belirtiliyor.

Suriye'den üst düzey bir heyetin Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileri ile görüşmek üzere bu ay içinde ABD'ye gitmeleri bekleniyor. Bu, iç savaştan beri Suriye hükümet yetkililerinin ABD'ye yaptığı ilk ziyaret olacak.

Reuters / MUK,ET

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