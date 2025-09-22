Haberler

Suudi Arabistan, Suriye'de Acil Sağlık Hizmetleri İçin DSÖ ile Anlaşma İmzaladı

Güncelleme:
Suudi Arabistan, Suriye'deki acil sağlık hizmetlerini desteklemek üzere DSÖ ile ortak bir program için anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında sağlık hizmetleri, tıbbi ekipman ve ilaçlar sağlanacak, 1,5 milyon insanın sağlık hizmetlerine erişimi sağlanacak.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi ile DSÖ, ortak bir program için anlaşma imzalandı.

Anlaşmanın New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 80. oturumu çerçevesinde imzalandığı belirtildi.

Ortak programla Suriye'nin İdlib, Halep, Humus ve Hama bölgelerindeki acil sağlık hizmetlerinin destekleneceği ifade edildi.

Ortak programın Suriye'de bahsi geçen bölgelerde faaliyet gösteren 70 sağlık tesisini kapsayacağı, program çerçevesinde sağlık çalışanlarının maaşlarının ödeneceği gibi tıbbi ekipman ve ilaçların da temin edileceği kaydedildi.

DSÖ ile imzalanan anlaşma sayesinde bölgedeki 1,5 milyon insanın sağlık hizmeti alabileceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Mohammed Hamood Ali Al Ragawi - Güncel
