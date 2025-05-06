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Suudi Arabistan, Sudan ve Suriye'deki Durumu Kınadı

Suudi Arabistan, Sudan ve Suriye'deki Durumu Kınadı
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Suudi Arabistan, Sudan'daki savaşın durdurulması ve İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına karşı açıklamalarda bulundu. Veliaht Prens yönetimindeki Bakanlar Kurulu, Sudan'daki krizin siyasi bir çözümle ve ülkenin egemenliğine saygı gösterilerek çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Suudi Arabistan, Sudan'daki savaşın derhal durdurulmasını talep etti ve İsrail'in Suriye'ye yönelik tekrarlayan saldırılarını reddettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında Cidde kentinde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Bakanlar Kurulu, Sudan'daki savaşın derhal durdurulması ve ülkenin daha fazla acı ve yıkıma maruz kalmaması gerektiğini vurguladı.

Sudan'daki krizin çözümünün, ülkenin egemenliğine ve birliğine saygılı, Sudanlılar arasında gerçekleşecek siyasi bir çözümle mümkün olabileceği belirtildi.

Bakanlar Kurulu ayrıca İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve güvenliğini hedef alan saldırılarını kesin bir dille reddederek bu tür ihlallerin ve aşırı politikaların devam etmesinin şiddet ve bölgesel istikrarsızlık risklerini artıracağı uyarısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresine düzenlediği hava saldırısını kınayarak, bu ihlalleri durduracak uluslararası bir tavır alınması çağrısı yaptı.

İsrail ordusu, 2 Mayıs gecesi savaş uçaklarıyla Suriye'nin başkenti Şam'ın yanı sıra Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerindeki birçok noktayı bombalamıştı.

İsrail, 2 Mayıs'ın ilk saatlerinde Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı yakınlarına da saldırı düzenlemişti.

Sudanlı yetkililer, 3 gündür, insansız hava araçlarıyla ülkenin doğusundaki liman şehri Port Sudan'daki bazı askeri ve sivil noktaları hedef alan saldırılardan orduyla 15 Nisan 2023'ten beri çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'ni sorumlu tutuyor.

Sivil Havacılık Otoritesinden bugün yapılan açıklamada bu sabah Port Sudan Havalimanı'na düzenlenen saldırıların ardından uçuşların yerel saatle 17.00'ye kadar askıya alındığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Khazen - Güncel
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