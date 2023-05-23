Suudi Arabistan: Sudan müzakerelerinin siyasi sürecin etkinleştirilmesine odaklanmasını umuyoruz

Suudi Arabistan, Sudan müzakerelerinin ülkedeki siyasi sürecin etkinleştirilmesine odaklanmasını umduklarını belirtti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Cidde kentindeki Selam Sarayı'nda Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun Sudan'daki olaylar dahil bölgesel ve uluslararası alandaki gelişmelere ilişkin birtakım raporları ele aldığı aktarıldı.

Bu bağlamda Suudi Arabistan'ın, Sudan'daki çatışma taraflarının kısa vadeli ateşkes anlaşması ve insani düzenlemeleri imzalamasını memnuniyetle karşıladığı kaydedilen açıklamada, "Müzakerelerin çatışmaların kalıcı olarak durdurulması ve siyasi sürecin etkinleştirilmesine odaklanmasını umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sudan'da çatışmanın kalıcı olarak durdurulması ve çatışmanın diyalog yoluyla çözülmesi amacıyla, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde tarafların temsilcileri arasındaki görüşmeleri sürüyor.

Sudan'da ateşkes

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Ülkede bölgeye insani yardımın ulaştırılması, çatışmalarda zarar gören temel hizmetlerin ve altyapının eski haline getirilmesini amaçlayan bir haftalık ateşkes 22 Mayıs'ta yürürlüğe girmişti.

Daha önce 7 kez sağlanan ateşkes, iki tarafça da defalarca ihlal edilmişti.

Başkent Hartum'daki insani durum giderek kötüleşirken on binlerce kişi, başkentten ayrılarak ülke içinde ve dışında daha güvenli gördükleri bölgelere gitmeye devam ediyor.

Sudan Doktorlar Sendikası, başkent Hartum ve diğer kentlerde 15 Nisan'dan bu yana ordu ile HDK arasındaki çatışmalarda 863 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 bin 531 kişinin yaralandığını açıkladı.