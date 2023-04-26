Suudi Arabistan, Sudan'dan kendi vatandaşları ile 62 ülkeden 2 binden fazla kişiyi tahliye etti

Suudi Arabistan, ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmalara sahne olan Sudan'dan bugüne kadar 114'ü kendi vatandaşı olmak üzere toplam 2 bin 148 kişiyi tahliye ettiğini açıkladı.

Suudi Arabistan, ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmalara sahne olan Sudan'dan bugüne kadar 114'ü kendi vatandaşı olmak üzere toplam 2 bin 148 kişiyi tahliye ettiğini açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Sudan'dan tahliye edilen 13'ü Suudi Arabistan vatandaşı 1687 kişi daha sabah saatlerinde gemiyle Cidde'ye vardı.

Sudan'da çatışmaların başladığı günden bu yana Riyad yönetimi tarafından tahliye edilenlerin sayısı 114'ü Suudi Arabistanlı olmak üzere toplamda 2 bin 148'e ulaştı.

Vatandaşları tahliye edilen 62 ülke arasında ABD, İngiltere, Türkiye, Güney Kore, Etiyopya, Pakistan'ın yanı sıra Avrupa, Asya ve Afrika'dan çeşitli ülkeler bulunduğu aktarıldı.

Sudan'daki çatışmalar

Kuzey Afrika ülkesi Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, Sudan'daki çatışmalarda 15 Nisan'dan bu yana 459 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 71 kişinin yaralandığını açıklamıştı.