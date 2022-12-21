Suudi Arabistan Şirketi Petrokimya Kompleksi Geliştirmek İçin Anlaşma İmzaladı

RİYAD, 21 Aralık (Xinhua) -- Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) Salı günü yaptığı açıklamada Saudi Aramco ve Çin Petrokimya Şirketi (Sinopec) ile bir petrokimya sanayi kompleksinin geliştirilmesi konusunda etüt çalışması yapılması için mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

RİYAD, 21 Aralık (Xinhua) -- Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) Salı günü yaptığı açıklamada Saudi Aramco ve Çin Petrokimya Şirketi (Sinopec) ile bir petrokimya sanayi kompleksinin geliştirilmesi konusunda etüt çalışması yapılması için mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

Suudi Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre kompleks Yanbu Sanayi Kenti'ndeki mevcut rafineriyle işbirliği içinde geliştirilecek.

Haberde SABIC CEO Vekili Abdulrahman Al-Fageeh'in, "Petrokimya konusundaki küresel liderlik konumlarımızı geliştirmek için her zaman en son inovasyon ve teknolojileri kullanmaya çalışıyoruz" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Al-Fageeh, projenin petrol sıvılarının kimyasal maddelere dönüştürülmesine yönelik bir programın önemli bir parçasını oluşturduğunu, bu programın da Suudi Arabistan'ın, endüstriyel ve ekonomik çeşitliliğin sağlanmasını ve ülkede ekonomik refahın artırılması hedefleyen ulusal stratejik planı kapsamında gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Haberde ortaklığın, SABIC'in petrol zengini ülkenin, günde yaklaşık 4 milyon varil ham petrolü kimyasal maddeye dönüştürme stratejisini desteklemeye yönelik genişleme planları uyarınca kurulduğu belirtildi.