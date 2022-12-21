Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suudi Arabistan Şirketi Petrokimya Kompleksi Geliştirmek İçin Anlaşma İmzaladı

Güncel Haberler

Suudi Arabistan Şirketi Petrokimya Kompleksi Geliştirmek İçin Anlaşma İmzaladı

RİYAD, 21 Aralık (Xinhua) -- Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) Salı günü yaptığı açıklamada Saudi Aramco ve Çin Petrokimya Şirketi (Sinopec) ile bir petrokimya sanayi kompleksinin geliştirilmesi konusunda etüt çalışması yapılması için mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

RİYAD, 21 Aralık (Xinhua) -- Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) Salı günü yaptığı açıklamada Saudi Aramco ve Çin Petrokimya Şirketi (Sinopec) ile bir petrokimya sanayi kompleksinin geliştirilmesi konusunda etüt çalışması yapılması için mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

Suudi Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre kompleks Yanbu Sanayi Kenti'ndeki mevcut rafineriyle işbirliği içinde geliştirilecek.

Haberde SABIC CEO Vekili Abdulrahman Al-Fageeh'in, "Petrokimya konusundaki küresel liderlik konumlarımızı geliştirmek için her zaman en son inovasyon ve teknolojileri kullanmaya çalışıyoruz" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Al-Fageeh, projenin petrol sıvılarının kimyasal maddelere dönüştürülmesine yönelik bir programın önemli bir parçasını oluşturduğunu, bu programın da Suudi Arabistan'ın, endüstriyel ve ekonomik çeşitliliğin sağlanmasını ve ülkede ekonomik refahın artırılması hedefleyen ulusal stratejik planı kapsamında gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Haberde ortaklığın, SABIC'in petrol zengini ülkenin, günde yaklaşık 4 milyon varil ham petrolü kimyasal maddeye dönüştürme stratejisini desteklemeye yönelik genişleme planları uyarınca kurulduğu belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Suudi Arabistan Sinopec Aralık Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title