Suudi Arabistan, Mısır'da Barış Zirvesi'ne Katılıyor

Suudi Arabistan'ın, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin Mısır'da düzenlenecek Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılacağı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a vekaleten Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan başkanlığındaki heyet, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a ulaştı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada da "Suudi Arabistan'ın, zirveye Dışişleri Bakanı Bin Ferhan başkanlığındaki bir heyetle katılacağı" kaydedildi.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması üzerine bugün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde barış zirvesi düzenlenecek.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılacağı zirvede, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes sonrası insani yardım operasyonlarının yeniden başlatılması ve kalıcı barış süreci ele alınacak.