Suudi Arabistan Sağlık Bakanı'ndan Diyanet'e Ziyaret

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı'ndan Diyanet'e Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Fahd bin Abdurrahman el-Celacil, Mekke'de Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile görüşerek, hacılara sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı. Erbaş, Türkiye'nin Mekke ve Medine'de 275 sağlık personeli ile hacılara ücretsiz sağlık hizmeti sunduğunu belirtti.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Fahd bin Abdurrahman el-Celacil, Mekke'de Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a ziyarette bulundu.

Erbaş, Din Hizmetleri Ataşelik binasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye olarak hacılara uzun yıllardır sağlık hizmeti vermeye devam ettiklerini belirterek, "Mekke'de güçlendirilmiş poliklinik hizmetleri veren 1 sağlık merkezi, 13 sağlık ocağı, Medine'de ise 3 sağlık ocağımızla sağlık hizmeti sunmaktayız. Mekke ve Medine'de hacılarımıza değişik branşlarda toplam 275 sağlık personelimizle hizmet vermekteyiz." dedi.

Dijital sağlık sistemini devreye aldıklarını ve ihtiyaç duyan hacılara ücretsiz ilaç temin ettikleri bildiren Erbaş, hac sezonunda bugüne kadar Mekke'de 153 bin 898 muayene ve tedavi işlemi gerçekleştirildiğini, günlük muayene sayısının da 4 bin civarını bulabildiğini söyledi.

Sağlık merkezlerinde 8 ambulansın hizmet verdiğini, bütün sağlık ocaklarında da birer adet Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı ambulansının bulunduğunu aktaran Erbaş, bu anlamda ülke yetkililerine teşekkür etti.

"Hasta hacılarımızın tedavi işlemleri başarılı şekilde yürütülüyor"

Bugün itibarıyla Mekke'deki Suudi Arabistan hastanelerinde 31 hastanın yatılı olarak tedavi altında olduğu, biri trafik kazası olmak üzere 8 vatandaşın vefat ettiği bilgisini paylaşan Erbaş, şunları kaydetti:

"Hali hazırda anlık değişmekle birlikte acil ve poliklinik gözlemlerde 17 hastamız müşahede altında, hastanemizde tedavi altında bulunmaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığının ciddi çalışmaları ve yardımlarıyla hem sağlık merkezlerimize gelen hem de doğrudan Suudi Arabistan hastanelerine giden hasta hacılarımızın tedavi işlemleri başarılı şekilde yürütülmektedir. Bu vesileyle Sayın Bakanımıza, heyetine hem katkılarından hem de nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı el-Celacil ise hacılara hizmet sunmak için bütün imkanları seferber etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bakan el-Celacil, sağlık alanında bütün konulara riayet ederek işbirliği içerisinde Türkiye'den gelen hacılara en iyi şekilde hizmet sunan Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür etti.

Ziyarette, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Prof. Dr. Emrullah İşler, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ve Kadir Dinç, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Dr. Hasan Güçlü, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Riyad Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Ramazan Muslu, Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da yer aldı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret

Gören şaşırdı! İşte Demet Özdemir'in yıllardır merak edilen babası
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı

40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar

İnfaz paketi yürürlüğe girdi, ilk tahliyeler başladı
İlkay'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Gemileri yaktı geliyor! İşte Süper Lig devinden istediği maaş
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda

Güzel oyuncu yaz sezonunu arkadaşlarıyla teknede açtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.