Suudi Arabistan, Riyad Sezonu 2022'yi Büyük Bir Açılış Töreniyle Başlattı

RİYAD, 22 Ekim (Xinhua) -- Suudi Arabistan'da, Riyad Sezonu 2022, ülkenin başkentinde Cuma günü büyük bir açılış töreniyle başladı.

Drone gösterisi, dünyaca ünlü sirk topluluğu Cirque du Soleil ve İngiliz şarkıcı Anne-Marie'nin performansları ile havai fişek gösterilerinin yer aldığı başkent genelindeki kutlamanın açılış törenini, Genel Eğlence İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Turki Alalshikh gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan'ın "Hayal Gücünün Ötesinde" sloganıyla ekonomik ve turistik faaliyetleri canlandırmak için başlattığı girişimlerinden biri olan Riyad Sezonu bu yıl üçüncü kez düzenlendi.

Saudi Gazette'in haberine göre, Riyad Sezonu 2022, 8.500 eğlence, kültür, spor ve sanatsal etkinliği içerecek ve her biri "eşsiz bir eğlenceli figürle temsil edilen" 15 bölgede düzenlenecek.

Riyad Sezonu ilk olarak 2019 yılında düzenlenmiş ve yedi milyondan fazla ziyaretçi çekmeyi başarmıştı.