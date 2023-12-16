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Suudi Arabistan, Riyad'ın kuzeybatısında ilk opera binasını inşa edecek

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Suudi Arabistan, krallığın ilk opera binasının başkent Riyad'ın kuzeybatısındaki Diriye'nin merkezinde inşa edeceğini duyurdu. Diriye Kraliyet Opera Binası, Diriye Şirketi tarafından inşa edilecek ve Riyad Kenti Kraliyet Komisyonu tarafından işletilecek.

RİYAD, 16 Aralık (Xinhua) -- Suudi Arabistan, krallığın ilk opera binasının başkent Riyad'ın kuzeybatısındaki Diriye'nin merkezinde inşa edeceğini duyurdu.

Riyad Kenti Kraliyet Komisyonu'nun (RCRC) yaptığı açıklamaya göre, Diriye Kraliyet Opera Binası, Diriye Şirketi tarafından inşa edilecek ve Riyad Kenti Kraliyet Komisyonu tarafından işletilecek.

Duyuru, Perşembe günü Diriye Şirketi'nin Bashayer etkinliği sırasında yapıldı. Söz konusu etkinlikte, şirketin opera binasının tasarımını yapan Norveçli mimari tasarım kurumu Snohetta ile stratejik işbirliği de duyuruldu.

Riyad Kenti Kraliyet Komisyonu CEO'su İbrahim El Sultan, opera binasının ülkenin zengin kültürel mirasıyla modernizasyon ve inovasyonun benzersiz bir karışımını sergileyeceğini kaydetti.

Riyad Kenti Kraliyet Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 45.000 metrekarelik bir alana kurulacak opera binasının, Suudi Arabistan'ın "2030 Vizyonu"nun feneri haline gelerek Diriye'yi bir küresel kültür ve yaratıcılık merkezi haline getirmesinin beklendiği dile getirildi.

Açıklamada farklı kültürel performanslar için platform işlevi görecek binanın, Diriye'nin kültürel etkileşimleri teşvik etme ve Riyad'ı dünyanın yaşanılacak, çalışılacak ve ziyaret edilecek en iyi kentlerinden biri haline dönüştürmedeki rolünü güçlendireceği ifade edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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