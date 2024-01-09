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Suudi Arabistan, Reyhanlı'ya Sağlık Ekibi Gönderdi

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Suudi Arabistan'ın 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderdiği sağlık ekibi depremzedelere gönüllü sağlık hizmeti verdi.

Suudi Arabistan'ın 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderdiği sağlık ekibi depremzedelere gönüllü sağlık hizmeti verdi.

Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Merkez'in hazırladığı proje kapsamında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Reyhanlı kentinde gönüllü hizmet veren sağlık ekibinin çalışmaları hakkında bilgi paylaşıldı.

Ortopedi, fizik tedavi, protez, beyin ve sinir alanlarında uzmanlardan oluşan 23 kişilik sağlık ekibinin 1-8 Ocak arasında 262 kişiyi muayene ettiği, 23 hastaya fizik tedavi uyguladığı ve 5 depremzedeye protez uzuv taktığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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