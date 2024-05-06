Üye Girişi
Haberler

Suudi Arabistan, Refah'a olası saldırıyı durdurma çağrısı yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan, Mısır sınırındaki Refah'a olası bir saldırının sonuçları konusunda uyararak uluslararası topluma Filistin halkına yönelik soykırımı durdurma çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan, Mısır sınırındaki Refah'a olası bir saldırının sonuçları konusunda uyararak uluslararası topluma Filistin halkına yönelik soykırımı durdurma çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin tüm bölgelerine girmek ve halkını "bilinmeze" doğru sürüklemek için yürüttüğü sistematik ve kanlı saldırı kapsamında Refah kentinin hedef alınmak istendiği kaydedildi.

Savaşın neden olduğu büyük yıkım nedeniyle güvenli hiçbir yerin kalmadığı Gazze'de Refah'a saldırı düzenlenmesinin doğuracağı sonuçlar konusunda uyarı yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in, Gazze'deki katliamlarının durması için alınan uluslararası kararları hiçe sayarak insani krizin daha da kötüleşmesine ve uluslararası barış çabalarının baltalanmasına sebebiyet vermesinin kati suretle reddedildiği dile getirildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında savunmasız sivillere karşı yürüttüğü soykırımı durdurması için derhal müdahale etme çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

İsrail ordusunun tahliye edilmesini talep ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tedavi ve çeşitli amaçlarla yurtdışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası olan Mısır sınırındaki Refah sınır kapısını da içeriyor.

Kaynak: AA / Güncel

Suudi Arabistan Filistin Mısır Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

7 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 7 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 7 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı var mı? Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Şampiyonlukta ikili averaj mı genel averaj mı? Ligde puanlar eşit olursa kim şampiyon olur 2024? Galatasaray şampiyon oldu mu 2024? Crystal Palace Manchester United maç özeti ve golleri izle! (VİDEO)Crystal Palace MANU maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İsmail Kartal istifa etti mi, kovuldu mu? Crystal Palace Manchester United maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Crystal Palace MANU maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Denver Nuggets Minnesota TW NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 7 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Icardi ne paylaştı? Konyaspor Fenerbahçe maçı sonrası Mauro Icardi'den Instagram paylaşımı Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin kalan maçları 2024! Şampiyonluk yolunda zorlu viraj Konyaspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Konyaspor FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title