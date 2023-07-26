Suudi Arabistan Prensesi Nurdağı'nda depremzede vatandaşları ziyaret etti

Suudi Arabistan Prensesi ve BM Habitat İyi Niyet Elçisi Lamia Bint Majid Al Saud, Nurdağı'nda depremzede vatandaşları ziyaret ederek desteklerini gösterdi. Prenses Lamia, bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı ve depremzede vatandaşlarla buluştu. Ziyaret sonrası yaptığı konuşmada, Türkiye ve BM arasındaki çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Suudi Arabistan Prensesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İyi Niyet Elçisi Lamia Bint Majid Al Saud, Nurdağı ziyaretinde depremzede vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Mutlu ve güçlü olun" mesajını verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerine iyi niyet ziyaretinde bulunan Prenses Lamia Bint Majid Al Saud bölgede yürütülen çalışmalar ve son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Prenses Lamia, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak'ın eşliğinde geçici barınma alanları, sosyal girişimcilik merkezini ziyaret etti, depremzede vatandaşlarla buluştu.

Birlikte yapılan çalışmaları görmek beni çok mutlu etti

Nurdağı'na yaptığı ziyaret sonrası yaptığı konuşmada bölgeye ziyaretinden dolayı büyük bir şeref duyduğunu belirten Prenses Lamia, "Duygusal olduğum için şu an konuşmakta zorlanıyorum. Devletimizin burada yaptıklarını görmek, birlikte yapılan çalışmaları görmek beni çok mutlu etti. Bugün burada gördüklerim bana aslında kişisel olarak insanların geçmişteki hayatlarına, normal hayatlarına dönmekte ne kadar istekli olduklarını gösterdi. Bu hem dünyanın hem de burası için çalışma motivasyonumu bir kez daha çiçeklendirdi. Buradaki herkese, her birinize beni burada ağırladığınız için ve bana evlerinizi açtığınız için teşekkür ediyorum. Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasındaki çalışmaların devam edeceğini belirtmek istiyorum. Mutlu olun ve güçlü olun." dedi.

Basın toplantısında konuşma yapan Başkan Vekili Osman Toprak ise depremin ilk anından itibaren dünyanın dört bir yanından arama kurtarma ekipleri ve yardımların ulaştığını belirterek, Prenses Lamia'nın yaşanan acıları paylaşmak adına Gazi şehre yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkür etti. - GAZİANTEP