Suudi Arabistan Ortadoğu'nun En Büyük Güneş Enerjisi Tesisini İnşa Edecek

RİYAD, 1 Aralık (Xinhua) -- Suudi Arabistan, Çarşamba günü, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki en büyük güneş enerjisi tesisini inşa etme anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

RİYAD, 1 Aralık (Xinhua) -- Suudi Arabistan, Çarşamba günü, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki en büyük güneş enerjisi tesisini inşa etme anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Anlaşma, Suudi Arabistan'ın devlet varlık fonu Kamu Yatırım Fonu'na (PIF) ait bir şirket olan Su ve Elektrik Dağıtım Şirketi (Badeel) ile önde gelen Suudi geliştirici, yatırımcı ve elektrik üretimi operatörü ACWA Enerji arasında imzalandı.

Suudi Basın Ajansı'nın haberine göre, Mekke vilayetinde bulunan Al Shuaibah'daki 2.060 megavatlık fotovoltaik santralin 2025'in dördüncü çeyreğine kadar ticari faaliyete geçmesi bekleniyor.

Projenin sahibi Badeel ve ACWA Enerji şirketleri, projeyi geliştirmek üzere kurulan ortak girişim olan Shuaibah 2 Elektrik Enerjisi Şirketi üzerinden her biri yüzde 50 özsermaye hissesine sahip olacak.

PIF guvernör yardımcısı ve MENA yatırımları başkanı Yazeed A. Al-Humied, projenin PIF'in 2030'a kadar Suudi Arabistan'ın yenilenebilir enerjisinin yüzde 70'ini sağlama taahhüdünün bir parçası olarak geldiğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın gelir kaynaklarını çeşitlendirme çabalarını geliştirmek amacıyla gelecek vaat eden sektörlerin kabiliyetlerinin ortaya çıkarılmasına odaklanan yerel stratejisinin bir parçası olarak yenilenebilir enerjinin PIF'in öncelikli sektörlerinden biri olduğunu da sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan, Eylül ayında rüzgar enerjisi kullanan üç proje ve güneş enerjisi kullanan iki projenin de aralarında bulunduğu, toplam elektrik üretme kapasitesi 3.300 megavata ulaşan beş yeni yenilenebilir proje duyurdu.

Projeler, Suudi Arabistan'ın yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmek için en iyi enerji karışımına ulaşma hedefinin bir parçası olarak görülüyor.