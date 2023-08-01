Suudi Arabistan, orman yangınlarını önlemek için proje başlattı

Suudi Arabistan, krallığın güney ve güneybatı bölgelerinde orman yangınlarını önlemeyi amaçlayan bir proje başlattı. Proje, orman yangınlarının nedenlerini araştırmak ve önlemek için ormanlarla ilgili bilgi ve verilerin sağlanmasına odaklanacak.

RİYAD, 1 Ağustos (Xinhua) -- Suudi Arabistan, krallığın güney ve güneybatı bölgelerinde orman yangınlarını önlemeyi amaçlayan bir proje başlattı.

Suudi Basın Ajansı'nın Pazartesi günkü haberine göre, Ulusal Bitki Örtüsü Merkezi tarafından Kral Halid Üniversitesi ile işbirliği içinde yürütülen proje, orman yangınlarının nedenlerini araştırmak üzere ormanlarla ilgili bilgi ve verilerin sağlanmasına ve analiz edilmesine odaklanacak.

Çevre, Su ve Tarım Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan açıklamada, yaz aylarında yüksek sıcaklıkların yanı sıra tarımsal atıkların yakılması, yemek pişirmek veya arazileri genişletmek için ateş yakılması, maytap kullanımı ve camların güneş ışığına maruz kalacak şekilde doğaya atılması gibi bir takım uygulamaların orman yangınlarına neden olabileceği belirtildi.

Devlet kuruluşu olan Ulusal Bitki Örtüsü Merkezi, çölleşmeyle mücadele etmek ve bitki örtüsü ile tarımı geliştirmek amacıyla 2019 yılında kurulmuştu.¦