Suudi Arabistan Milli Günü İstanbul'da kutlandı
Suudi Arabistan Milli Günü, İstanbul'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.
Suudi Arabistan Milli Günü, İstanbul'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.
Ülkenin ulusal gününün 93. yıl dönümü dolayısıyla Beşiktaş'ta bir otelde resepsiyon düzenlendi.
Resepsiyona, İstanbul Valisi Davut Gül ve Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Abdulmajeed Aldosari'nin yanı sıra çeşitli ülkelerin dış misyon temsilcileriyle gazeteciler, akademisyenler ve iş insanları katıldı.
İstiklal Marşı ve Suudi Arabistan milli marşının okunmasıyla başlayan resepsiyon, pasta kesilmesiyle devam etti.
Resepsiyonda, Suudi Arabistan Havayolları ve Flynas Hava Yolları toplam 4 kişiye çekilişle Türkiye-Suudi Arabistan uçak bileti hediye etti.
Konuklara yemek ikram edilen resepsiyonun sonunda, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu tüm davetlilere hediye takdim etti.