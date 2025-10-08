Suudi Arabistan, Mescid-i Aksa'ya Yönelik İhlalleri Kınadı

Suudi Arabistan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve yetkililerin, polis koruması altında Aksa'ya baskın düzenlemesine tepki gösterildi.

Aksa'nın kutsiyetine yönelik devam eden ihlallerin en sert şekilde kınandığı açıklamada, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü hedef alan her türlü uygulamaya karşı olunduğu vurgulandı.

Açıklamada, Filistin'deki kutsal değerlere ve masum sivillere yönelik tehlikeli ihlalleri nedeniyle uluslararası toplumun İsrail'den hesap sorması istendi.

İsrail polisinin himayesinde bugün Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudiler, caminin avlusunda kışkırtıcı tur atmıştı.

Dini "Sukot Bayramı"nın ikinci gününe denk gelen baskında İsrailliler Aksa'nın avlusunda Talmudik çeşitli dini ritüeller gerçekleştirmişti.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, fanatik Yahudiler tarafından geçen ay Mescid-i Aksa'ya 26 kez baskın düzenlendiği belirtilmişti.

Ben-Gvir'in ihlalleri

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de ihlal ve provokasyonlarını sürdürerek, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Müslümanların kutsal mekanı Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

İsrail basını, Ben-Gvir'in Yahudilerce kutsal "Sukot Bayramı"nda (Çardaklar Bayramı) Mescid-i Aksa'ya baskınına yer vermişti.

İhlal ve provokasyonlarını sürdürerek Mescid-i Aksa'ya polis koruması eşliğinde giren İsrailli aşırı sağcı Bakan, "Gazze'ye yönelik saldırılarda zafer ve rehinelerin geri dönmesi için dua etmek amacıyla" Aksa'yı bastığını ifade etmişti.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada da "İki yıl sonra zafer bizim ve buranın sahibi biziz." iddiasında bulunarak provokasyonunu sürdürmüştü.

Sosyal medyaya yansıyan videolarda, Ben-Gvir'in Burak (Ağlama) Duvarı'na da giderek İsrailli aşırı sağcılarla dans ettiği görüldü.

"Çardaklar Bayramı" gibi Yahudilerce kutsal günlerde, aşırı sağcı İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinde artış yaşandığı biliniyor.

Aşırı sağcı Bakan, birçok Arap ve İslam ülkesinden gelen şiddetli eleştirilere rağmen Aksa'nın avlularına baskınlarını sürdürüyor.

Ağustosta da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Ben-Gvir, avluda kalabalık bir grupla çevrili halde telefonundan "Talmud" ayini duası okurken görülmüştü.

Üst düzey İsrailli yetkililerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden önceden onay alındıktan sonra gerçekleştiği belirtiliyor.