Suudi Arabistan Maliye Bakanı ile İranlı mevkidaşı Cidde'de görüştü

İran Ekonomi ve Maliye Bakanı İhsan Handuzi ile Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geldi.

İran Ekonomi ve Maliye Bakanı İhsan Handuzi ile Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Handuzi ile el-Cedan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam Kalkınma Bankası'nın yıllık toplantısının oturum aralarında görüştü.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı el-Cedan, görüşmede İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin 7 yıl sonra normalleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İran ile ilişkilerde hızlı adımlar atılmasını temenni ediyoruz. İki ülke ilişkilerinin önündeki ekonomik ve ticari engellerin kaldırılması gerekiyor." dedi.

İki ülke arasında büyük işbirliği fırsatları olduğunu söyleyen el-Cedan, İranlı mevkidaşını yakında Riyad'da ağırlamayı umduğunu ifade etti.

İran Ekonomi Bakanı Handuzi ise iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, ilişkilerin gelişmesinin sadece İran ve Suudi Arabistan için değil, bölgedeki tüm ülkeler için önemli olduğunu vurguladı.

Bankacılık ve para birimi engellerinin kaldırılması, karşılıklı uçuşların genişletilmesi, Hac ziyaretinin ve iki ülke arasındaki ticaretin kolaylaştırılması alanında acil işbirliğine ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Handuzi, "Bu ikili ilişkiler ekonomik açıdan olduğu kadar siyasi ve güvenlik alanlarında da çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

İran ile Suudi Arabistan arasında ilişkileri normalleştirme süreci

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan da 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

Abdullahiyan, 11 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi'ni kendilerine tanıttığını aynı şekilde kendilerinin de Riyad'a atanacak büyükelçiyi kısa süre içerisinde Suudi Arabistan'a bildireceğini söylemişti.

Uzun yıllar sonra İran'dan Suudi Arabistan'a yapılan ilk üst düzey ziyaret olarak İran Ekonomi ca Maliye Bakanı İhsan Handuzi, İslam Kalkınma Bankası'nın yıllık toplantısına katılmak üzere beraberindeki heyetle 11 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitmişti.