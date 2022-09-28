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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, yeni kabineye başkanlık etti

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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, yeni kabineye başkanlık etti

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı yeni kurulan kabineye başkan tayin etmesinin ardından ilk oturumun başkanlığını yaptı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı yeni kurulan kabineye başkan tayin etmesinin ardından ilk oturumun başkanlığını yaptı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın İletişim Bakanı Macid el-Kasabi'den aktardığı bilgiye göre, Cidde'deki el-Selam Sarayı'nda Kral Selman'ın başkanlık ettiği kabine toplantısında Veliaht Prens Muhammed bin Selman da hazır bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşının aralarında bulunduğu uluslararası, bölgesel ve yerel ölçekteki gelişmelerin ele alındığı Bakanlar Kurulunda, Yemen'deki ateşkesin uzatılması ve genişletilmesi yönünde Birleşmiş Milletlerin gösterdiği çabalara tam destek verildiği bildirildi.

Toplantıda, güvenlik kameralarının kullanılması sisteminin karara bağlandığı belirtildi.

Bugün ilan edilen kabine revizyonu kapsamında Bakanlar Kuruluna Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın başkanlık edeceği bildirilmişti.

Kraliyet kararnamesine göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in katıldığı Bakanlar Kurulu toplantılarına yine Kral Selman'ın liderlik edeceği vurgulanmıştı.

Suudi Arabistan'da en son 27 Aralık 2018'de kabine revizyonu yapılmıştı.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel

Suudi Arabistan Kral Selman Kabine Yemen Güncel Haberler

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