Suudi Arabistan, Kızıldeniz kıyısında 50 milyon mangrov ağacı dikme projesini başlattı

Suudi Arabistan, 2030 yılına kadar ülkenin Kızıldeniz kıyısı boyunca 50 milyon mangrov ağacı dikme projesini başlattı. Proje, iklim değişikliği ile mücadeleyi amaçlayan Suudi Yeşil İnisiyatifi ile uyumlu olduğu belirtiliyor.

RİYAD, 28 Temmuz (Xinhua) -- Suudi Arabistan 2030 yılına kadar ülkenin Kızıldeniz kıyısı boyunca 50 milyon mangrov ağacı dikme projesini başlattı.

Suudi Basın Ajansı'nın Perşembe günkü haberinde tamamı Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na ait Red Sea Global (RSG) tarafından üstlenilen projenin, iklim değişikliği ile mücadeleyi amaçlayan Suudi Yeşil İnisiyatifi ile uyumlu olduğu belirtildi.

Proje aynı zamanda RSG'nin Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyı şeridini koruma, canlandırma ve biyolojik çeşitliliği artırma taahhüdünün bir parçası olma özelliğini taşıyor.

Haberde, fidanların 80 santimetreye ulaşana kadar yaklaşık sekiz ay boyunca fidanlıkta yetiştirileceği ve belirlenmiş mangrov parklarına özenle nakledileceği belirtildi.

Red Sea Global, Suudi Arabistan'ın yenilenen iki turizm noktası olan Kızıldeniz ve Amaala'nın geliştiricisi olarak öne çıkıyor. Habere göre Kızıldeniz bu yıl ilk misafirlerini ağırlama yolunda ilerlerken, Amaala ise 2024 yılında ziyarete açılacak.