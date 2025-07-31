Suudi Arabistan, Kanada ve Malta'nın Filistin'i Tanıma Kararını Destekledi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Kanada ve Malta'nın eylül ayında Filistin devletini tanıyacağını açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kanada ve Malta'nın eylülde Filistin devletini tanıyacaklarını belirtmesine değinildi.

Açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı, iki devletli çözümü sağlamlaştıran bu olumlu kararları takdir ediyor. Bunlar ayrıca, kardeş Filistin halkının çektiği acıların bitmesi konusundaki uluslararası toplumun görüş birliğini teyit ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, bölgede barışı destekleyen bu ciddi adımların dünyadaki diğer ülkeler tarafından da atılması çağrısı yaptı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail'in işgal ettiği Gazze'deki uygulamalarını kınarken, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i "devlet olarak tanıyacaklarını" duyurmuştu.

Malta Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Christopher Cutajar, BM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, ülkesinin eylülde Filistin devletini resmen tanıyacağını bildirmişti.