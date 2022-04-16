Suudi Arabistan, kadınların yanında erkek bir yakını bulunmadan umre yapabileceğini açıkladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suudi Arabistan, kadınların yanında erkek bir yakını bulunmadan umre yapabileceğini açıkladı

AA - Muhammed Semiz - Güncel
 - Güncelleme:
Suudi Arabistan, kadınların yanında erkek bir yakını bulunmadan umre yapabileceğini açıkladı

Suudi Arabistan, kadınların yanında erkek bir akrabası bulunmadan umre yapabileceğini ve vize alabileceğini duyurdu.

Suudi Arabistan, kadınların yanında erkek bir akrabası bulunmadan umre yapabileceğini ve vize alabileceğini duyurdu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Sözcüsü Hişam bin Said, Sebak gazetesine konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Bin Said, daha önce 45 yaş altı kadınların umre yapabilmesi için yanında bir mahremi (babası, kayınpederi, oğlu, kardeşi, amcası, dayısı) bulunması şartının olduğunu belirtti.

Artık söz konusu şartın kaldırıldığını kaydeden Bin Said, kadınların yanında erkek bir akrabası bulunmadan umre yapabileceğini ve vize alabileceğini aktardı.

AA / Muhammed Semiz - Güncel

Suudi Arabistan, Umre, Hac, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title