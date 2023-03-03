Suudi Arabistan, İsrailli Bakan'ın, Filistinlilere yönelik 'etnik temizlik' çağrısını kınadı

Suudi Arabistan, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Filistinlilere yönelik "etnik temizlik" çağrısına tepki gösterdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Smotrich'in "Huvvara beldesinin yeryüzünden silinmesi gerektiği" yönündeki ifadeleri kınandı.

"Bu tür ırkçı ve sorumsuz açıklamaların, işgalci İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet ve radikalizmin boyutunu yansıttığı" vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma, "bu utanç verici uygulamaların ve şiddetin durdurulması ile sivillerin korunması konusunda sorumluluk alma" çağrısı yapıldı.

İsrail'de Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin ortaklarından aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri ve Maliye Bakanı Smotrich, bir panelde yaptığı konuşmada, Yahudi yerleşimcilerin 26 Şubat'ta Nablus'un güneyindeki Huvvara beldesinde Filistinlilere karşı giriştiği toplu saldırıları destekleyerek bölgede etnik temizlik çağrısı yapmıştı.

Huvvara'nın "yok edilmesi" çağrısında bulunan sosyal medyadaki bir paylaşımı "neden beğendiği" sorulan Smotrich, "Çünkü Huvvara beldesinin yeryüzünden silinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence İsrail devleti bunu yapmalı. Bu, Tanrı esirgesin, vatandaşın eliyle yapılmamalı." yanıtını vermişti.

Yerleşimcilerin Huvvara'da Filistinlilere karşı toplu intikam saldırıları

İsrail güçlerinin 22 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'a birkaç noktadan düzenlediği baskın, bölgede gerilimi yeniden tırmandırmıştı.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahalede bulunmuş, biri çocuk, ikisi yaşlı olmak üzere 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.

Nablus'taki kanlı baskının ardından, 26 Şubat'ta Huvvara beldesinde düzenlenen silahlı saldırıda iki Yahudi yerleşimci öldürülmüştü.

Olayın ardından yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara'ya baskın düzenleyerek Filistinlilere karşı toplu intikam saldırıları gerçekleştirmişti.

Yerleşimciler, beldede onlarca ev, iş yeri ve aracı kundaklamış, bazı Filistinlileri linç girişiminde bulunarak yaralamış, 1 kişiyi ise öldürmüştü.

Saldırılar uluslararası kamuoyunun yanı sıra İsrail içinde bazı kesimlerden de büyük tepki çekerken, bir grup İsrailli hukukçu, saldırılara destek veren Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile bazı aşırı sağcı milletvekilleri hakkında "savaş suçunu teşvik" ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.