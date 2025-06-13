Suudi Arabistan, İsrail'in İran'a Yönelik Saldırılarını Kınadı

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını ve uluslararası toplumun bu saldırganlığı durdurma sorumluluğunu vurguladığını açıkladı.

(ANKARA) - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Suudi Arabistan Krallığı, kardeş İslami İran Cumhuriyeti'nin egemenliğini ve güvenliğini ihlal eden, uluslararası hukuk ve teamülleri açıkça çiğneyen İsrail'in pervasız saldırılarını şiddetle kınadığını ve bu saldırılara karşı büyük bir endişe duyduğunu ifade etmektedir" açıklamasını yaptı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran Devrim Muhafızları komuta kademesini hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Suudi Arabistan Krallığı, kardeş İslami İran Cumhuriyeti'nin egemenliğini ve güvenliğini ihlal eden, uluslararası hukuk ve teamülleri açıkça çiğneyen İsrail'in pervasız saldırılarını şiddetle kınadığını ve bu saldırılara karşı büyük bir endişe duyduğunu ifade etmektedir. Krallık, bu çirkin saldırıları kınarken, uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu saldırganlığın derhal durdurulması konusunda büyük bir sorumluluk taşıdığını vurgulamaktadır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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