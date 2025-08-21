Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze'deki Eylemlerini Soykırım Olarak Nitelendirdi

Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze'deki halka yönelik eylemlerini şiddetle kınayarak bu eylemleri 'soykırım' olarak tanımladı. Dışişleri Bakanlığı, Filistinlilerin yerlerinden edilmesi ve uluslararası hukukun ihlaline dikkat çekti.

Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze'deki halka yönelik eylemlerini "soykırım" olarak nitelendirerek şiddetle kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki halka yönelik eylemlerini "soykırım" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, Filistinlilerin yerlerinden edilmesi, bağımsız devlet kurma çabalarının engellenmesi ve işgal altındaki Kudüs çevresinde yerleşim genişletme politikaları şiddetle kınandı.

İsrail'in uygulamalarının uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına ciddi ihlaller oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in tehlikeli planlarının bölge güvenliği ve istikrarı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, İsrail'in eylemleri sert bir dille kınanırken, Filistin halkının haklarının korunması ve bölgesel istikrarın sağlanması için uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Murat Başoğlu - Güncel
