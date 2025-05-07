Suudi Arabistan, İsrail'in Filistin İşgali'ni Reddetti

Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze Şeridi ve Filistin topraklarını işgali ve ele geçirmesine ilişkin açıklamasını "kesinlikle" reddettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, son günlerde İsrailli yetkililerin Gazze Şeridi'ndeki soykırımın genişletilmesi, topraklarının işgali ve Filistinlilerin güneye zorla göç ettirilmesi söylemlerinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Riyad'ın İsrail makamlarının Gazze Şeridi ve Filistin topraklarını işgali ve ele geçirmesine ilişkin açıklamaları ile devam eden uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerini kesin şekilde reddettiği ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın Filistin topraklarında yerleşim birimlerinin genişletilmesi kapsamındaki herhangi bir girişimi de reddettiğini ve İsrail makamlarının uluslararası kararlara uyma zorunluluğunun önemi yinelendi.

Suudi Arabistan'ın uluslararası meşruiyet kararları ve Arap Barış Girişimi doğrultusunda Filistin meselesi ile 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını destekleyen tutumu teyit edildi.

Gazze'de işgali genişleten plan

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesi planını kabul etmişti. Söz konusu plan, Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesini ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içeriyor.

Ayrıca İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze'nin güneyine göç ettirilmesi de yer alıyor.

Planın kabul edilmesi sonrası yerel basına konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'yi kalıcı olarak işgal edeceklerini söylemişti.