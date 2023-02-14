Suudi Arabistan, İsrail'e tek taraflı uygulamalardan vazgeçmesi çağrısı yaptı Güncel Haberler Suudi Arabistan, İsrail'in işgal altındaki topraklarda kurduğu kaçak yerleşimleri reddederek tek taraflı uygulamalardan vazgeçmesi çağrısında bulundu. Suudi Arabistan, İsrail'in işgal altındaki topraklarda kurduğu kaçak yerleşimleri reddederek tek taraflı uygulamalardan vazgeçmesi çağrısında bulundu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan 9 kaçak Yahudi yerleşim birimini yasal sayma kararına karşı açıklama yaptı. "Suudi Arabistan, işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşimi reddetmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail yönetiminin uluslararası kararlara bağlı kalması, tek taraflı uygulamalarda bulunmaması ve barış imkanlarının baltalanmamasının önemi vurgulandı. Açıklamada "Suudi Arabistan'ın tavrı, Filistin davasının destekçisi olmaktır." değerlendirmesinde bulunuldu. İsrail Güvenlik Kabinesi, işgal altındaki Batı Şeria'da 9 kaçak Yahudi yerleşim biriminin İsrail kanunları nezdinde "yasallaşmasını" onaylamıştı. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Khazen Suudi Arabistan Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

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