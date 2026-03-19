Haberler

Suudi Arabistan 5 İHA'yı engellediğini duyururken, Bahreyn "güvenli bölgeye gidilmesi" çağrısı yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan, İran'dan fırlatılan 5 insansız hava aracını engelleyerek imha etti. Bahreyn'de ise güvenli bölgeye gidilmesi çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan, İran'dan atılan 5 insansız hava aracını (İHA) hava savunma sistemleriyle engellediğini duyururken, sirenlerin çaldığı Bahreyn'de "güvenli bölgeye gidilmesi" çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Riyad'a ve ülkenin doğusundaki bölgelere fırlatılan 5 İHA'nın engellenerek imha edildiği belirtildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise ülkede uyarı sirenlerinin çaldığı belirtilerek, "en yakın güvenli bölgeye gidilmesi" istendi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, daha önce gün içinde İran'dan fırlatılan 13 İHA ile bir balistik füzenin engellendiği açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti

Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti

Başına ilk defa geliyor! Yeni dizisinde partner bulamadı
ABD İran'da ölen askerlerin cenaze törenleri için tam gizlilik kararı aldı

Trump gelecek tepkileri biliyor! Hiçbir görüntü yayınlanmayacak
Hülya Avşar'dan Hande Ataizi'ne yanıt: Ne derse desin

Dizisi erken final yapan Hülya Avşar'dan Hande Ataizi'ne manidar yanıt
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği

Liverpool-Galatasaray maçında şaşırtan olay
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti

Başına ilk defa geliyor! Yeni dizisinde partner bulamadı
Tottenham'a galibiyet yetmedi! Atletico Madrid son 8'de

Kazandılar ama yetmedi! İşte 7-5'lik skorla turu geçen takım
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı

İran'da Laricani'nin şoku atlatılamadan bir büyük kayıp daha