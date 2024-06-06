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Suudi Arabistan, Irak ve Kuveyt ortak öneme sahip konularda koordinasyonu güçlendirmeyi ele aldı

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Suudi Arabistan, Irak ve Kuveyt dışişleri bakanları, başkent Riyad'da bir araya gelerek çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme ve ortak öneme sahip konularda koordinasyonu güçlendirme konularını ele aldı.

Suudi Arabistan, Irak ve Kuveyt, ortak öneme sahip konularda koordinasyonu güçlendirmeyi ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, başkent Riyad'da Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Üçlü toplantıda çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme yolları ve ortak öneme sahip konularda üçlü koordinasyonu güçlendirme meselesi masaya yatırıldı.

Görüşmeye dair detaylı bilgi verilmezken, Kuveyt ve Irak'tan da konuyla alakalı açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Güncel

Suudi Arabistan Kuveyt Riyad Irak Dış Politika Dünya Güncel Haberler

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