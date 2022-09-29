Suudi Arabistan, Irak'ın kuzeyine yönelik saldırıları nedeniyle İran'ı kınadı Güncel Haberler Suudi Arabistan, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki saldırılarını kınadı. Suudi Arabistan, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki saldırılarını kınadı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın istikrarını ve güvenliğini tehdit eden tüm saldırıları reddettikleri belirtildi. Uluslararası toplumun, İran'ın uluslararası sözleşmelere aykırı ihlalleri karşısında durmasının önemine vurgu yapılan açıklamada, saldırılarda ölenler için Irak halkına ve hükümetine taziye, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuldu. İran, dün Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlarını füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduğunu duyurmuştu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci de İran'ın saldırısında 9 kişinin öldüğünü, 32 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Güncel Kaynak: AA / Safiye Karabacak Suudi Arabistan Irak İran Güncel Haberler

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