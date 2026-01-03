Suudi Arabistan'dan Yemen'in Hadramevt Vilayetine Hava Saldırısı: 20'den Fazla Ölü, Onlarca Yaralı

ADEN, 3 Ocak (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın Yemen'in güneydoğusundaki petrol zengini Hadramevt vilayetinin birçok bölgesine cuma günü savaş uçaklarıyla düzenlediği yoğun hava saldırıları sonucu 20'den fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Xinhua'ya konuşan Seyun Devlet Hastanesi'nden bir kaynak, son birkaç saat içinde hastaneye 20'den fazla kişinin cansız bedeninin getirildiğini söyledi. Aralarında sivillerin de bulunduğu onlarca yaralı da hastanede tedavi altına alındı.

Günün erken saatlerinde, Güney Geçiş Konseyi'ne yakınlığıyla bilinen Bağımsız Aden Televizyonu, yoğunlaşan Suudi Arabistan hava saldırılarının Seyun Havalimanı ve yakınındaki konut binalarını hedef aldığını ve saldırılarda aynı aileden 7 kişinin öldüğünü bildirdi.

Xinhua'ya konuşan bölge sakinleri hava saldırılarının siviller arasında paniğe neden olduğunu ve birçok ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Öte yandan Aden merkezli, Suudi Arabistan destekli ve uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetinden bir yetkili, Seyun Havalimanı'na yönelik saldırılar, sivil kayıplar ve sivil altyapıya verilen zararlar nedeniyle büyük endişe duyduklarını ifade etti.

Suudi Arabistan'ın hava saldırıları, Hadramevt'teki askeri üslerin ve devlet kurumlarının kontrolü için Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçler ile Yemen hükümeti birlikleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bir döneme denk geldi.

Yerel kaynaklara göre son saatlerde her iki taraf da stratejik öneme sahip bölgede nüfuzunu genişletmeye çalışırken çatışmalar şiddetlendi.

Çatışmalar devam ederken Güney Geçiş Konseyi, cuma günü konseyin ülkenin güney bölgelerini yöneteceği iki yıllık bir geçiş döneminin başlatıldığını ve ardından güneyin bağımsızlığı konusunda bir referandum yapılacağını duyurdu.